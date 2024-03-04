Bilecik'te Yeşilay Haftası kutlandı

1-7 Mart Yeşilay Haftası kutlamaları çerçevesinde program düzenlenirken, böylesine kapsamlı bir program Bilecik'te bir ilk oldu.

Bilecik'te Yeşilay Haftası kutlandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

1-7 Mart Yeşilay Haftası kutlamaları çerçevesinde program düzenlenirken, böylesine kapsamlı bir program Bilecik’te bir ilk oldu.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe, Yeşilay Bilecik Şube Başkanı Muzaffer Tekelioğlu, kurum müdürleri STK’lar ve pek çok davetli katıldı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program ’Yeşilay Tanıtım Videosu’ ile devam etti. Programın devamında Mor Mavi Anaokulu ve Ritim Dans Okulu’nun gösterileri izlendi. Programın sonunda, programda emeği geçenlere protokol üyeleri tarafından plaket takdim edildi.

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Program günün anısına toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.