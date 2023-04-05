Bilecik'te yılın ilk 3 ayında çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi

Bilecik’te madde kullanan, bulunduran, nakleden veya ticaretini yapan şahıs ve organizasyonların deşifresine yönelik yürütülen operasyonlarda Ocak-Şubat ve Mart aylarında çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre; Bileciİl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde kullanan, bulunduran, nakleden veya ticaretini yapan şahıs ve organizasyonların deşifresine yönelik yürütülen birçok operasyon gerçekleştirildi. 2023 yılı ilk üç ayında gerçekleştirilen operasyonlarda; 164,87 gram metamfetamin, 117,18 gram esrar, 5 bin 899 adet sentetik ecza, 59 adet ecstasy, 269,94 gram sentetik kannabinoid, 6,14 skunkele geçirildi.

Yürütülen operasyonlarda toplam 81 şahıs hakkında ’Uyuşturucu Madde İmal Ve Ticareti’ ve ’Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak’ suçu çerçevesinde yasal işlem yapılmış olup 9 şahıs tutuklanarak Bilecik M Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.