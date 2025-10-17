Bilecik'te yol denetimi

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehirlerarası yollarda yaptıkları denetimlerde bir araçta uyuşturucu kalıntısı bulunan aparat ele geçirdi.

Yusuf Eker
Yusuf Eker
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, KOM, Narkotik ile Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlükleri tarafından yürütülen denetimlerde, şüpheli bir araçta yapılan aramada metamfetamin kalıntısı bulunan aparat ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, "Vatandaşlarımızın güvenliği ve huzuru için denetimleri kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.