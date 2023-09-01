Bilecik'te yüksekten düşen işçi yaralandı

Bilecik'te faaliyet gösteren bir şantiye alanında çalışan işçi yüksekten düşerek yaralandı.

Bilecik'te yüksekten düşen işçi yaralandı
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Bilecik’te faaliyet gösteren bir şantiye alanında çalışan işçi yüksekten düşerek yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik Merkez Hürriyet Mahallesinde bulunan bir inşaat şantiyesinde çalışan Hüseyin İ. isimli işçi yüksekten yere düştü. Yere düşen işçi yaralandı.

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Olayı gören çalışma arkadaşları durumu hemen 112’ye bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralıya yaptıkları ilk müdahalenin ardından Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumu yapılan tetkikler sonrası belli olacağı belirtilirken, polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı.