Bilecik'te YurtLig spor faaliyetleri değerlendirildi

Bilecik’te YurtLig kapsamında yürütülen 13 branştaki spor faaliyetleri değerlendirildi.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir başkanlığında düzenlenen toplantıya hizmet birimleri, şube ve yurt müdürleri katıldı. Toplantıda yurtlardaki mevcut antrenmanlar gözden geçirildi, çalışmaların akışı ve planlamalar ele alındı. YurtLig faaliyetleri kapsamında gençlerin sporla daha fazla buluşması ve etkin bir şekilde spor yapabilmesi için yürütülen çalışmalar masaya yatırıldı.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Gençlerimizin sporla daha aktif buluşması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.