Bilecik'te zabıtadan 5 TL'ye ekmek satan fırınlara tutanak

Bilecik’te ekmek zammının geri çekilerek fiyatın yeniden 4 TL’ye gerilemesinin ardından fırınlara yönelik denetimler artarken, zabıta ekipleri bazı işletmeler için tutanak tuttu.

Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, geçtiğimiz hafta ekmeğe uygulanan zam ile ilgili kamuoyunu bilgilendirici açıklama yapmıştı. Subaşı "Komisyonda alınan karar gereği, ekmek fiyatının 5 TL olarak değil, önceki fiyat olan 4 TL olarak belirlenmesi kararı alınmıştır" dedi. Bu karar sonrası Bilecik Belediyesine bağlı ekipler kent genelinde fırınları denetimleri sıklaştırarak, ekmeği 5 TL’ye satılan fırınlara tutanak tutarak, ceza kesilmek üzere Ticaret İl Müdürlüğüne gönderdi.

Bu arada vatandaşlar, zabıtanın ceza kesememesinden dolayı tutulan tutanağın caydırıcı olmadığı, bununla ilgili ceza yetkisi olan kurumları ve ilgili odaları göreve davet etti.