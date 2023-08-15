Bilecik'te zabıtalar dilenci avında

Bilecik’te vatandaşları rahatsız edecek cinsten para toplayan şahıslar zabıta tarafından yakalandı.

Bilecik’te vatandaşlardan "Kentte iş bulmaya geldik, bulamadık ve açız bize yardım yapabilir misiniz" sözleriyle rahatsız edecek cinsten para toplayan şahıslar ihbarı alan zabıta ekipleri kenttin dört bir yanına dağıldılar. İki şahsın bu tarza para istediği gören ekipleri olay cep telefonlarına kayıt altına alarak, operasyona geçtiler. Çarşı merkezinde yakalanan ve Uşak’tan geldikleri belirlenen 3 yetişkin 4 çocuk yalakandı. Üç kişiye Kabahatler Kanunu’na göre 617’şer lira ceza yazılırken, şahısların Uşak’a gönderildiği öğrenildi.