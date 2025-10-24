Bilecik'te zincirleme kaza: 3 yaralı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Bozüyük-Eskişehir kara yolunda seyir halinde olan İ.T. idaresindeki 42 BCY 709 plakalı otomobil, Kozpınar köyü mevkisinde önünde ilerleyen henüz plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle bu araç, önünde bulunan 4 araçla çarpıştı. Toplamda 6 aracın karıştığı kazada İ.T.’nin kullandığı otomobil yol kenarındaki şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü İ.T. ile aynı araçta bulunan H.T. ve A.T. ambulanslarla Bozüyük Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü olarak sağlanan trafik akışı, araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından normale döndü.