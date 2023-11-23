Bilecik'teki köpek katliamına Milletvekili Eldemir'den tepki

AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, Bilecik’teki köpek katliamına tepki göstererek, "Suçluların mutlaka bulunacağına, ve gerekli cezaların adli makamlarca vereceğine inanıyorum" dedi.

AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, yaptığı açıklamada, "İlimizde vahim bir olay yaşanmıştır. 14 köpek vahşice öldürülüp yol kenarına bırakılmıştır. Adli makamlarca gerekli tahkikat başlatılmıştır. Konuyu yakınen takip ediyorum. Suçluların mutlaka bulunacağına, ve gerekli cezaların adli makamlarca vereceğine inanıyorum. Bir gün Peygamber Efendimiz, çölde susuz kalan bir köpeğe kuyudan ayakkabısına su doldurup içiren bir adamın Allah’ın rızasını kazandığını ve günahlarının bağışlandığını anlatmıştı. Ashab-ı kirâm, ’Ey Allah’ın Resulü, hayvanlara yaptığımız iyilikler için de mi sevap var?’ diye sorunca Peygamberimiz şöyle buyurmuştu: ’Her canlıya yapılan iyilikte sevap vardır.’ Böyle bir anlayıştaki medeniyetin mensupları olarak, yaşanan hadiseyi asla kabul etmiyorum" dedi.