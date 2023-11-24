Bilecik'teki köpek katliamıyla ilgili 4 kişi gözaltına alındı

Bilecik'te 2. Tünel mevkiinde 14 köpeğin ölü bulunmasıyla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Bilecik'teki köpek katliamıyla ilgili 4 kişi gözaltına alındı
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EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
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Bilecik’te 2. Tünel mevkiinde 14 köpeğin ölü bulunmasıyla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Bilecik- Sakarya istikameti 2.Tünel mevkiinde yol kenarında 14 köpeğin ölü, 1 köpeğin yaralı bulunması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında N.A., M.M., A.O.D. ve S.Ç. isimli 4 şahıs gözaltı alındı. Konu hakkında Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın kuruluşlarında yer alan ‘Bilecikte Katliam’ başlıklı haberlere konu olan 14 köpeğin ölü, 1 köpeğin ise yaralı halde ormanlık arazide bulunması olayıyla ilgili olarak kamuoyunun doğru aydınlatılması amacıyla bir basın açıklaması yapmaya ihtiyaç duyulmuştur. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılmış olup, soruşturma kapsamında 4 şüpheli gözaltına alınmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma titizlikle yürütülmektedir" denildi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman