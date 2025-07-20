Bilecik'teki orman yangını devam ediyor

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde buğday tarlasında başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangının gece saatlerinde de tüm şiddetiyle devam ettiği bildirildi. Alevlere müdahale sürüyor.

Demirköy-Kurtköy arası Samakov mevkisinde bulunan ekin tarlasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede ormanlık alana sıçrayan yangına 3 helikopter, 50 arazöz ve iş makineleri ile hem havadan hem de karadan müdahale edildi. Ekiplerin yoğun çabalarına rağmen yangının an itibariyle tüm şiddetiyle devam ettiği belirtildi.