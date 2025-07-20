Bilecik'teki orman yangını devam ediyor
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde buğday tarlasında başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangının gece saatlerinde de tüm şiddetiyle devam ettiği bildirildi. Alevlere müdahale sürüyor.
Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde buğday tarlasında başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangının gece saatlerinde de tüm şiddetiyle devam ettiği bildirildi. Alevlere müdahale sürüyor.
Demirköy-Kurtköy arası Samakov mevkisinde bulunan ekin tarlasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede ormanlık alana sıçrayan yangına 3 helikopter, 50 arazöz ve iş makineleri ile hem havadan hem de karadan müdahale edildi. Ekiplerin yoğun çabalarına rağmen yangının an itibariyle tüm şiddetiyle devam ettiği belirtildi.