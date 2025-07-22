Bilecik'teki orman yangınında alevler Borcak köyüne doğru ilerliyor

Bilecik’te bugün öğleden sonra yeniden alevlenen orman yangını rüzgarın etkisiyle Borcak ve Medetli köyleri istikametine doğru ilerlerken, köylüler su tankeri gönderilmesi çağrısı yaptılar.

Sakarya’nın Geyve-Pamukova ilçeleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın şiddetiyle Bilecik’in Osmaneli ilçesine bağlı Büyükyenice, Kazancı ve Borcak köylerine doğru ilerlemişti. Dün gündüz ve gece ekipler canla başla mücadele ederek yangının şiddetini düşürmeyi başarmıştı. Soğutma çalışmaları yapılan bölgede alevler bu sabah yerini dumanlara bırakırken, Kazancı köyünde saat 15.00 sularında alevler yeniden yükselmeye başladı. Bölgeye su tankerleri ve yangın söndürme helikopterleri sevk edildi. Borcak köyüne doğru ilerleyen alevler sonrası köylüler, köye tanker, traktör ve su yardımı desteği istediler. Öte yandan cami ve belediye hoparlörlerinden "Canlı hayvan, nakil aracı olanların acilen itfaiye önüne gelmeleri rica olunur" şeklinde anonslar yapılıyor.