Bilecik'teki pis kokunun sebebi araştırılıyor

Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı ulusal gazetelerde kentte yaşanan koku sorunlarına ilişkin haberlere karşı, "Büyük ölçüde sorunun kaynağını bulduğumuz ve çözüm çalışmalarına bu hafta başlayacağımızı bildirmek isteriz" dedi.

Subaşı, ulusal gazetelerde ’Koku probleminin çözümünü rögar kapaklarının altına naylon sermekte buldu’ haberlerine ilişkin bir açıklama yaptı. Yapılan çalışmanın tüm rögar kapaklarına yapıldığı algısını ve çözümün bunu yapmakla bulunacağını düşünmek tam anlamıyla akıl almaz bir anlayış olduğunu anlatan Subaşı sözlerine şöyle devam etti;

"Koku probleminin kaynağını net tespit etmek ve çözümünü bulmak için bir kaç baca üzerinde gaz çıkışını kontrollü bir şekilde engellediğimiz çalışmamız bu akşam sona erecektir. Büyük ölçüde sorunun kaynağını bulduğumuz ve çözüm çalışmalarına bu hafta sonu başlayacağımızı bildirmek isteriz. Ayrıca hat uzunluğu yaklaşık 4 kilometre olan ve üzerinde yaklaşık 100 adet baca bulunan bahse konu olan kanal kollektör hattında gaz sıkışması sorunu şu an bulunmamaktadır. Yine haberde geçen kanalizasyon kokusu da doğruyu yansıtmamaktadır. Kokan yer kanalizasyon hattı değil yağmursuyu hattıdır. Kokunun sebebi ise yıllarca yapılan yanlış uygulama ve kanunlarda yazan ’Ayrık Sistemin’ (kanalizasyon ve yağmursuyu sistemlerinin ayrılması) yapılmayışıdır. Yaşanan yoğun yağışlar sonucu zaman içinde kanalizasyona bağlanan yağmursuyu hatları kanalizasyon hattının taşmasına ve yağmursuyu mazgallarından yağmursuyu sistemine girmesine sebep olmuştur. Yağmursuyu hatlarında ve rögarlarında yağışın olmamasına bağlı olarak biriken atık sular yaz aylarının gelmesiyle çürümeye ve hidrojen sülfür gazları çıkartmaya başlamıştır. Akışın sürekli ve devamlı olduğu kanalizasyon hattımızda çürüme veya septikleşme yaşanmadığı görülmüştür. Halkımızı galeyana getirecek bu tip yazılar siyasi olmasının dışında korku ve panik oluşturabileceği için yetkililerin açıklama yaparken çok daha dikkatli ve olayın yaşandığı yer hakkında bilgili olması gerekmektedir. Unutulmamalıdır ki çevreye karşı olan hassasiyetimiz sonucunda yıllarca doğaya karışan ve insan sağlığını etkileyen atık sular artık atıl vaziyetten kurtardığımız Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisimizde arıtılarak doğaya veriliyor. İnsan sağlığı ve çevreci yaklaşımı öncelikli olan yönetim anlayışımızın, yıllardır şehrimizin doğasını kirleten yönetim anlayışı tarafından eleştirilmesini siz değerli kamuoyunun takdirine bırakıyoruz."