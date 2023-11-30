Bilecik'ten bir kafile umreye uğurlandı

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde 49 kişi kutsal topraklara dualarla uğurlandı.

Bilecik'ten bir kafile umreye uğurlandı
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EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline

Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde 49 kişi kutsal topraklara dualarla uğurlandı.

Umreye gidecek 49 kişi ve aileleri Gölpazarı Çarşı Camii önünde toplanırken, kendilerini için program düzenlendi. Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından ilahiler okunarak salâvatların getirildiği programda konuşan görevli Mehmet Sarkan "Umrecilerimizin memleketimize, ülkemize de dua etmelerini, orada vakitlerini iyi değerlendirip ibadetle geçirmelerini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Umreye gidenlerin yakınları gözyaşı döktü. Daha sonra, 49 umreci, bir din görevlisi ve bir irşat görevlisinden oluşan 50 kişilik kafile, dualar ve tekbirler eşliğinde kutsal topraklara uğurlandı.