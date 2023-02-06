Bilecik'ten deprem bölgesine yardım seferberliği

Bilecik Belediyesi koordinasyonunda, deprem bölgesi için başlatılan yardım kampanyasında binlerce vatandaş seferber oldu.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan 7.7’lik depremle sarsılırken, Bilecik’te yapılan duyurular sonrasında Atatürk Parkı, Kent Konseyi ve Şeyh Edebali Kültür Kongresinde bir araya getirilen yardım malzemeleri, Bilecik Belediyesi çalışanları tarafından sınıflandırılarak, kolilere koyuldu. Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde yürütülen yardım toplama çalışmalarını yerinde inceledi.

‘’Yardım araçlarımız yarın yola çıkacak’’

Gerçekleştirilen yardım çalışması hakkında kısa bir değerlendirmede bulunan Başkan V. Subaşı, ‘’Öncelikle tüm ülkemiz ve milletimize geçmiş olsun dileklerimi ifade ediyorum. Umuyorum ki yaralarımızı en kısa sürede sararız ve en az can kaybıyla bu zor süreci atlatırız. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Bilecik Belediyesi olarak bizler de yardım seferberliğine katıldık. Toplanan malzemeleri arkadaşlarımız en iyi şekilde ayırarak yardım bölgesine ulaştırılmak üzere hazırlıyorlar. Duyarlılık göstererek, bu yardım kampanyasında yer alan tüm Bileciklilere çok teşekkür ediyorum’’ ifadelerini kullandı.

‘’İtfaiye müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz yardım için Malatya’ya doğru yola çıktı’’

Bilecik Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin yardım için Malatya’ya doğru yola çıktığı bilgisini veren Başkan V. Subaşı, ‘’Vatandaşlarımızdan ricamız deprem bölgesinde kolay bir şekilde kullanılmak üzere olan gıda ve ürünleri göndermeleridir. Kış mevsiminde olmamız nedeniyle kışlık giysiler, montlar, ayakkabılar, battaniye ve ısıtıcılar çok faydalı olacaktır. Bunun dışında tüketimi kolay konserve ve kuru gıda ürünlerinin de oradaki vatandaşlarımız için faydalı olacağını düşünüyoruz’’ ifadelerini kullandı.