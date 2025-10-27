Bilecik'ten Eskişehir'e kültür gezisi

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından sosyal ve kültürel faaliyet kapsamında Eskişehir’e gezi düzenlendi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, sosyal ve kültürel etkinlikler kapsamında bir gezi programı gerçekleştirdi. İl genelinden katılımın sağlandığı organizasyonda, vatandaşlar Eskişehir’in tarihi mekanlarını ziyaret etti, kentteki kültürel değerleri yakından tanıma fırsatı buldu.

Geziye ilişkin açıklamalarda bulunan İl Müdürü İlkay Türkoğlu, "Sosyal ve kültürel faaliyetlerimizle hem vatandaşlarımızın ufkunu genişletmeyi hem de kentlerimizin kültürel değerlerini tanıtmayı amaçlıyoruz. Eskişehir gezimiz, bu hedef doğrultusunda oldukça verimli geçti" dedi.