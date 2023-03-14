Bilecik'ten Hatay'a çocukları tıraş etmeye gittiler

Bilecik’ten deprem bölgelerine giden gönüllü berberler yerlerine yerleşirken, ücretsiz tıraşlara başladı.

Depremzede vatandaşların kişisel bakımlarını yapmak için gönüllü olan berberleri Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Bilecik Valiliği önünden geçtiğimiz gün Hatay’a uğurlamıştı. Deprem bölgesinde ilk etapta çocukları ücretsiz olarak tıraş eden berberler yaklaşık 10 gün bölgede kalacak.

Hatay’ın Antakya ilçesinde eski hayvan pazarı çadır kentinde olduklarını anlatan berber Tahir Dere, "Bilecik AFAD valilik tarafından düzenlenmiş berberlik hizmeti için burada hizmet ediyoruz, emeği geçen arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Şu an Hatay’da bulunuyoruz Bilecik’ten geldik. Bilecik Valiliğinin düzenlemiş olduğu gönüllü berberler teşvikiyle gönüllü olarak Hatay’da hizmet ediyoruz. Çocukları, ihtiyacı olan insanları tıraş ediyoruz" dedi.