Bilecik'ten Şanlıurfa ve Adıyaman'a destek ekipmanları gönderildi

Bilecik Valiliği tarafından Şanlıurfa ve Adıyaman'a bölgedeki çalışmalara dahil olması adına yardım ekipmanları gönderildi.

Bilecik'ten Şanlıurfa ve Adıyaman'a destek ekipmanları gönderildi
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Bilecik Valiliği tarafından Şanlıurfa ve Adıyaman’a bölgedeki çalışmalara dahil olması adına yardım ekipmanları gönderildi.

Bilecik Valiliği tarafından Şanlıurfa ve Adıyaman’da yaşanan sel felaketinin ardından bölgeye çalışmalara destek olarak, 1 kurtarma aracı, 3 arama kurtarma personeli, 1 kurtarma botu ve çeşitli ekipmanlar sevk edildi.

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya felaketin ardından yaşadığı üzüntüyü, “Şanlıurfa ve Adıyaman’da yaşanan sel afetiyle yüreğimiz bir kez daha yandı. Bölgeye ivedilikle desteklerimizi sevk ettik. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa dileriz” ifadeleriyle dile getirdi.