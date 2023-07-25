Bilecik'ten Ukrayna, Almanya ve Polonya'ya karpuz ihracatı

Bilecik’te coğrafi işaret tescilli Osmaneli karpuzunda hasadı yapılırken, üreticiler hem rekolteden hem de fiyatlardan memnun. Karpuz başta Türkiye’nin çoğu ile olmak üzere Ukrayna, Almanya ve Polonya’ya ihracat yapılıyor.

Marmara Bölgesi’nin önemli karpuz üretim merkezlerinden olan ve Sakarya, Göynüksuyu, Göksu, Karasu nehirlerinin suladığı, kumsal topraklarda özel bir tada sahip olan Osmaneli karpuzunun hasadına başlandı. Osmaneli’ne ve köylerine bağlı yaklaşık 300 çiftçi bu yıl 8 bin 650 dönüm araziye karpuz ekimi gerçekleştirdi.

"Bu karpuz Ukrayna’ya, siyah karpuz ise Almanya’ya ihraç edilmekte"

Karpuzun önemli üretim merkezinden biri olan Medetli Köyü’nün muhtarı Gürhan Karaca köylerinde 20 yıldır karpuz üretimim yaptıklarını anlatarak, "Medetli Köyü üretilen karpuzun yüzde 70 potansiyelini karşılamaktadır. Medetli Köyü’nde yetişen karpuzlar Bursa, Adapazarı, Trabzon, Samsun, Zonguldak, Muğla, İstanbul gibi çeşitli illere ulaşmaktadır. Buradan en yakın illere ve zincir marketlere karpuz gönderimi yapılmaktadır. Geçtiğimiz yıl karpuzun dönümü 13 -16 lira arasında iken bu sene 21-27 lira arası dönüm satışı bulunmaktadır. Çiftçi karpuz satışından ve karpuz fiyatlarından şu an memnun. Bilecik’ten tüm illere nakliyatı vardır. Şu an Ukrayna’ya ihracat yapılmaktadır. Siyah karpuz ise hem Almanya hem Ukrayna’ya ihracat edilmektedir. İki çeşit karpuz vardır. Bunlardan biri ‘siyah inci’ biri ise ‘alaca karpuz’ olarak bilinmektedir. Medetli köyünde 4 bin dönümlük, Osmaneli’nde ise 8-10 bin dönümlük bir karpuz ekim alanı vardır. Medetli Köyünde karpuz dışında kavun ve kadrola biber üretimi de yapılmaktadır" dedi.

"Adana, Mersin, Bilecik, Bursa, İzmir, Manisa gibi pek çok yerde karpuz topluyoruz"

Kapuz toplayıcısı Bilal Acar ise "Türkiye’de ki bütün zincir marketlere sevkiyat yapmaktayız. Sabah saat 04.00’dan gün batımına kadar çalışmaktayız. Her gün 10-12 tır arası karpuz yüklüyoruz. Adana, Mersin, Bilecik, Bursa, İzmir, Manisa gibi pek çok yerde karpuz topluyoruz. Mevsim bitene kadar bu işe devam etmekteyiz" dedi.