Bilecik turizmine 300 milyon TL'lik yatırım

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, kültür ve turizm alanında yürütülen çalışmalar çerçevesinde, 2025 yılı içinde 300 milyon TL’lik yatırımın hayata geçirildiğini ifade etti.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nde yürütülen çalışmaları değerlendirdi. Görüşmede, kentin kültürel mirasının korunması, turizm altyapısının güçlendirilmesi ve yerel değerlerin tanıtılmasına yönelik projeler masaya yatırıldı. Valilik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, kültür ve turizm alanında 2025 yılı içerisinde toplam 300 milyon TL’lik yatırım hayata geçirildi. Bu yatırımların, ilin kültürel ve turistik değerlerini ön plana çıkarması hedefleniyor.

Öte yandan, Osmanlı Devleti’nin manevi kurucusu Şeyh Edebali’nin vefatının 700. yılı dolayısıyla 2026 yılı, UNESCO tarafından ‘Şeyh Edebali’yi Anma Yılı’ olarak ilan edildi.

Vali Sözer, "Bilecik’in kültürel ve turistik değerlerini ön plana çıkaracak projelerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz. 2026 yılı ‘Şeyh Edebali’yi Anma Yılı’ ilanı ile kentimizin tanıtımına büyük bir ivme kazandıracağız" dedi.