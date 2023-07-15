Bilecik U13 Gençler Ligi'nde 1299 Bilecik Kulübü'nün bileği bükülemiyor

Bilecik U13 Gençler Ligi’nde 6’ncı hafta geride kalırken, 1299 Bilecik Kulübü’nün bileği bükülemiyor.

Bilecik U13 Gençler Ligi’nde 6’ncı hafta geride kalırken, Bilecik derbisinden galibiyetle ayrılan 1299 Bilecik Kulübü’nün ligde 6’da 6 yaptı. İstasyon Sentetik Sahası’nda ligde 13 puanla ikinci sırada yer alan 1969 Bilecik Spor Kulübü ile ligde 15 puanla lider olan 1299 Bilecik Kulübü karşı karşıya geldi. Maçın hemen başında bulduğu bir atak sonrası 1969 Bilecik Spor Kulübü 1-0 öne geçti. Bu gol sonrası beraberliği bulmak için ataklarına hız kesmeden devam eden 1299 Bilecik Kulübü maçın 25’inci dakikasında Aytuğ Kahya’nın golüyle durumu 1-1’e getirdi. Bu gol ayrıca 30’ar dakika oynanan maçın ilk yarınında skoru oldu. Maçın ikinci yarısına atak bir futbolla başlayan 1299 Bilecik Kulübü maçın 45’inci gelişen bir atak sonrası Halit Metin Gür topla buluşarak kaleci ile karşı karşıya kaldı. Halit Metin Gür topu düzgün bir vuruşla kaleye gönderirken, top direkten döndü. Dönen topu takip eden Halit Metin Gür düzgün bir vuruşla topu filelere göndererek, takımın 2-1 öne geçirdi. Bu golden sonra karşılıklı bulunan ataklar sonuçsuz kalınca, 1299 Bilecik Kulübü maçı 2-1 kazanarak, ligde 6’da 6 yaparak puanını 18’e çıkardı.

Maç sonunda kendi imkanları ile gençler liginde mücadele eden 1299 Bilecik Kulübü Başkanı Osman Topçu teknik heyet ve futbolcuları tebrik etti.

En yakın rakibine 5 puan fark atan 1299 Bilecik Kulübü oyuncusu Halit Metin Gür’ün babası iş insanı Murat Gür maç sonunda tüm takımı ödül olarak yemeğe götürdü.