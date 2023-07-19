Bilecik U13 Gençler Ligi'nin şampiyonu 1299 Bilecik Kulübü oldu

Bilecik U13 Gençler Ligi sona ererken, 7’de 7 yapan 1299 Bilecik Kulübü ligin şampiyonu oldu.

7 takımlı Bilecik U13 Gençler Ligi’nde 2022-2023 futbol sezonu geride kalırken, ligde 7’de 7 yapan tüm gözlerini üzerine çeken 1299 Bilecik Kulübü ligin şampiyonu oldu. 21 puanla liderliği göğüsleyen 1299 Bilecik Kulübü’nü 1969 Bilecik Spor Kulübü 16 puanla, Vitraspor ise 13 puanla takip etti.

Kulüp Başkanı Osman Topçu, kendi imkanları ile gençleri spora teşvik etmek için elinden geleni yaptıklarını söyleyerek, "Bilecik U13 Gençler Ligi sona ererken, 7’de 7 yapan 1299 Bilecik Kulübümüz ligi lider tamamladı. Bu gençlerle seneye U14 Gençler Ligi’nde şampiyonluğu yaşayarak, Türkiye şampiyonasına gideceğiz. U13 liginde Türkiye şampiyonası olmadığı için bu sezon sonunda iyi bir planlama ile antrenmanlarımıza aralıksız devam ederek, gelecek yıla iyi hazırlanacağız. Bu sezon ligi lider olarak takımızın başta teknik heyeti ve futbolcularımızı kutlarım" dedi.