Bilecik U14 Gençler Ligi'nde BFA gol oldu yağdı

Bilecik U14 Gençler Ligi’nde 4’üncü hafta geride kalırken, Bilecik Futbol Akademi (BFA) Spor rakibini 9-0 yendi.

Bilecik U14 Gençler Ligi’nde 4’üncü hafta geride kalırken 4’te 4 yapan Vitraspor liderliğini devam ettirdi. Gruptaki diğer maçlarda 4 Eylülspor kendi evinde Söğütspor’u 3-1 geçerken, lider Vitraspor deplasmanda 1963 Başakspor karşısında zorlandığı maçı 2-1 kazanması bildi. 1299 Bilecik Spor Kulübü deplasmanda Bozüyükspor’u 9-1’lik skorla geçerken, BFA ise kendi evinde Güneşspor’u 9-0 yendi. Haftanın sın maçında Osmanelispor kendi evinde Vezirhanspor’u 2-0 yendi. Bu sonuçlar sonrası 4’te 4 yapan Vitraspor liderliğini devam ettirirken, 1299 Bilecik Spor Kulübü ve BFA 10’ar puanla lideri takip ettiler. Ligde Söğütspor, Vezirhanspor ve Güneşspor henüz puanla tanışamadı.

Ligin 5’inci haftasında Güneşspor-Söğütspor, 1299 Bilecik Spor Kulübü-1963 Başakspor, Vezirhanspor-Bozüyükspor, Osmanelispor-4 Eylülspor karşı karşıya gelecek. Haftanın en önemli maçında lider Vitraspor kendi evinde ligin flaş takımı BFA’yı konuk edecek.