Bilecik U14 Gençler Ligi'nde BFA gol oldu yağdı

Bilecik U14 Gençler Ligi'nde 4'üncü hafta geride kalırken, Bilecik Futbol Akademi (BFA) Spor rakibini 9-0 yendi.

Bilecik U14 Gençler Ligi'nde BFA gol oldu yağdı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Bilecik U14 Gençler Ligi’nde 4’üncü hafta geride kalırken, Bilecik Futbol Akademi (BFA) Spor rakibini 9-0 yendi.

Bilecik U14 Gençler Ligi’nde 4’üncü hafta geride kalırken 4’te 4 yapan Vitraspor liderliğini devam ettirdi. Gruptaki diğer maçlarda 4 Eylülspor kendi evinde Söğütspor’u 3-1 geçerken, lider Vitraspor deplasmanda 1963 Başakspor karşısında zorlandığı maçı 2-1 kazanması bildi. 1299 Bilecik Spor Kulübü deplasmanda Bozüyükspor’u 9-1’lik skorla geçerken, BFA ise kendi evinde Güneşspor’u 9-0 yendi. Haftanın sın maçında Osmanelispor kendi evinde Vezirhanspor’u 2-0 yendi. Bu sonuçlar sonrası 4’te 4 yapan Vitraspor liderliğini devam ettirirken, 1299 Bilecik Spor Kulübü ve BFA 10’ar puanla lideri takip ettiler. Ligde Söğütspor, Vezirhanspor ve Güneşspor henüz puanla tanışamadı.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Ligin 5’inci haftasında Güneşspor-Söğütspor, 1299 Bilecik Spor Kulübü-1963 Başakspor, Vezirhanspor-Bozüyükspor, Osmanelispor-4 Eylülspor karşı karşıya gelecek. Haftanın en önemli maçında lider Vitraspor kendi evinde ligin flaş takımı BFA’yı konuk edecek.