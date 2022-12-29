Bilecik Valiliği 2022 yılında 180 milyon TL ile 177 projeyi hayata geçirdi

Bilecik Valiliği İl Özel İdaresi KÖYDES ve yeni altyapı yatırımlarıyla 2022 yılında 180 milyon TL tutarında 177 projeyi hayata geçirdi.

Bilecik merkez ve ilçe köylerinde yoğun bir çalışma yürüten il özel idaresi ekipleri 2022 yılı boyunca 152 milyon TL tutarında 104 kilometre asfalt yolu vatandaşların hizmetine sundu. Ayrıca susuz köy kalmaması için yürütülen çalışmalarda 28 milyon TL maliyetli 130 proje hayata geçirilerek köylerdeki su hatları ve su depoları yenilendi. 2022 yılının verimli geçtiğini vurgulayan Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya yaptığı açıklamada; “Bilecik Valiliği İl Özel İdaresi yürüttüğü çalışmalarla Bilecik’imizde büyük bir ihtiyacı karşılayarak ciddi yatırımlara imza atmıştır. Kırsal alandaki altyapı hizmetlerini güçlendiren KÖYDES Projeleriyle ve yeni yatırımlarla Bilecik’imiz gelişmeye devam ediyor. Bir yandan yapılan yollarla hemşehrilerimize asfaltın konforunu yaşatırken diğer yandan temiz ve sağlıklı suyun ulaşmadığı köy kalmaması için yeni su depolarını ve su hatlarını memleketimize kazandırdık. Bilecik Valiliği olarak geleceğimizin ihtiyaçlarını karşılayacak adımları memleketimizin her karış toprağında atmaya devam edeceğiz. Bu çalışmaların ortaya çıkmasında emeği geçen İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı’yı ve İl Özel İdaresi ekiplerini tebrik ediyor, tüm bu yatırımların hayat bulmasında desteklerini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’ya, İl Genel Meclis Başkanı Osman Yılmaz’a ve meclis üyelerine teşekkür ediyorum” dedi.