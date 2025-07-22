Bilecik Valiliği'nden anız yangınlarına karşı önemli açıklama

Bilecik Valiliği, 2025 yılı hasat dönemi boyunca meydana gelebilecek anız yangınlarının önlenmesi amacıyla il genelinde uygulanacak ek tedbirleri kamuoyuna duyurdu.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer tarafından yapılan açıklamada "Valiliğimiz tarafından, 2025 yılı hasat döneminde meydana gelebilecek anız yangınlarının önlenmesi amacıyla ilimiz genelinde uygulanmak üzere aşağıda belirtilen ek tedbirlerin alınmasına karar verilmiştir. 21 Temmuz - 10 Ağustos 2025 tarihleri arasında, biçerdöver ile hasat ve balya bağlama işlemleri saat 15.00 ile 17.00 arasında yasaklanmıştır. Hasat sezonu boyunca, yangın riski taşıyan hasbay aparatlarının balya makinelerinden sökülmesi zorunludur. Bu makineler, hasbaysız olarak kullanılacaktır. Biçerdöver ve balya makineleri çalışırken, yangın tehlikesine karşı önlem olarak, iş alanında en az 1 ton kapasiteli bir su tankeri hazır bulundurulacaktır. Her biçerdöver ve balya makinesinde, çalışır durumda en az 2 adet 6 kg’lık yangın söndürme tüpü bulundurulması zorunludur.

Hububat hasadı tamamlanan alanlarda, yangın riskinin azaltılması amacıyla ivedilikle toprak işlemesi yapılacaktır.

Vatandaşlarımızın, can ve mal güvenliği açısından bu kurallara titizlikle uymaları büyük önem taşımaktadır. Alınan tedbirlerin tüm çiftçilerimize ve üreticilerimize duyurulması konusunda ilgili kurum ve kuruluşlarımız azami hassasiyeti gösterecektir" denildi.