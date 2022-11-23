Bilecik Valiliğinden deprem açıklaması

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Düzce’de yaşanan 5.9 şiddetindeki depremin il genelinde hissedildiği söyledi.

Kızılkaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Düzce Gölyaka ilçesinde meydana gelen ve Bilecik’imizden de hissedilen. 5.9 şiddetindeki depremde ilimizde tespit edilen bir olumsuzluk yoktur. Ekiplerimiz milletimizin emrindedir. 112 Acil Çağrı Merkezinden bizlere ulaşabilirsiniz. Rabbim ülkemizi her türlü afetten korusun” dedi.