Bilecik Valisi Aygöl, köy yolu çalışmalarını inceledi

Bilecik Valiliği İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri ekiplerince Merkez Karaağaç Köyünde yapılmakta olan yol onarım, güçlendirme ve asfaltlama çalışmaları devam sona yaklaştı.

Bilecik Valisi Aygöl, köy yolu çalışmalarını inceledi
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Bilecik Valiliği İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri ekiplerince Merkez Karaağaç Köyünde yapılmakta olan yol onarım, güçlendirme ve asfaltlama çalışmaları devam sona yaklaştı.

Onarım, güçlendirme ve yol genişletme çalışmalarını incelemelerde bulunan Vali Şefik Aygöl, sıcak asfalt serme işlemine katılarak faaliyete destek verdi. Bilecik Valiliği İl Özel İdaresi ekiplerinin Merkez Karaağaç Köyünde gerçekleştirdiği çalışmalar sonlandığında köy, 3 kilometre asfalt yoluna kavuşmuş olacağı öğrenildi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman