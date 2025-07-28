Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer'den yangın sonrası Selçik Köyü'ne ziyaret

Bilecik Valisi Faik Oktay, geçtiğimiz günlerde yangın çıkan Osmaneli ilçesine bağlı Selçik Köyü’nü ziyaret etti.

Vali Sözer, Osmaneli Kaymakamı Abdulsamed Kılıç ve beraberindeki heyetle birlikte 6 gün süren orman yangının ardından Selçik Köyü’nde vatandaşlarla bir araya geldi. Yangında can kaybı yaşanmaması sevindirici olarak değerlendirilirken, bazı tarım arazilerinde ve yapıların dış cephelerinde hasar meydana geldiği öğrenildi.

Köy sakinlerine hitaben konuşan Vali Sözer, "Selçik Köyümüzde meydana gelen yangın hepimizi üzdü. Çok şükür ki herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Devletimiz tüm imkânlarıyla vatandaşlarımızın yanındadır. Gerekli yardımlar en kısa sürede ulaştırılacaktır" dedi.