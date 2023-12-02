Bilecik Valisi, polis adaylarıyla bir araya geldi

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bilecik Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde polis adaylarıyla birlikte akşam yemeği yedi.

Bilecik Valisi, polis adaylarıyla bir araya geldi
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline
Proline

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bilecik Polis Meslek Eğitim Merkezi’nde polis adaylarıyla birlikte akşam yemeği yedi.

Yemeğin ardından Polis Okulu öğrencileriyle mesleki tecrübelerini paylaştığı bir söyleşiye katılan Vali Aygöl, aday polislerin sorularını cevapladı. Vali Aygöl, ziyaretini sosyal medya hesabından, "Bu gecemizi önümüzdeki hafta mezun olacak olan kahraman polislerimize ayırdık" cümleleriyle paylaştı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman