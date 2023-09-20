Bilecik Valisi Şefik Aygöl Bozüyük'te çeşitli ziyaretlerde bulundu

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Bilecik Valiliği görevine atanan Vali Şefik Aygöl Bozüyük’e gelerek çeşitli ziyaretler ve incelemelerde bulundu.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl ilk olarak Bozüyük İlçe Kaymakamlığını ziyaret etti. Kaymakamlıktaki görüşmelerin ardından Kaymakam Adem Öztürk ile birlikte Bozüyük Belediyesi’ni ziyaret eden Vali Şefik Aygöl burada Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ile bir araya geldi. Başkan Bakkalcıoğlu görüşmede Vali Aygöl’e Bozüyük’te 2019’dan bu zamana kadar yapılan ücretsiz su projesinden Boztram nostaljik tramvay projesine, Cansuyu projesinden gündüz çocuk bakım ve oyun evi projesine kadar pek çok yatırım, vizyon projeler, Sosyal ve Kültürel projeler hakkında sunum eşliğinde bilgi verdi. Belediyedeki görüşmelerin sonunda Başkan Bakkalcıoğlu Vali Aygöl’e ilçeye göstermiş olduğu ilgi ve alaka nedeni ile teşekkür ederek, plaket ve hediye takdiminde bulundu. Bilecik Valisi Şefik Aygöl’de Başkan Bakkalcıoğlu’na göstermiş olduğu misafirperverlik nedeni ile teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Belediye ziyaretinin ardından Vali Aygöl, Kaymakam Öztürk ve Başkan Bakkalcıoğlu ile birlikte Halk Eğitim Merkezi toplantı salonunda yapılan mahalle ve köy muhtarları toplantısına katıldı. Muhtarların istek ve sorunlarını dinleyen Vali Aygöl “memleketimiz için yapılan istekleri titizlikle takip edeceğiz” dedi. Programın devamında Vali Aygöl beraberindeki Kaymakam Öztürk ve Belediye Başkanı Bakkalcıoğlu ile birlikte Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret ederek oda yöneticileri ile bir araya geldi. Vali Aygöl burada yapılan görüşmelerin ardından ise ilçede yapılan yatırımları gezerek incelemelerde bulundu. Hacı Bektaşi Veli Kültür Merkezi(Cemevi)’ni, yeni yapılan Kapalı Spor Salonu’nu ve Bozüyük Yatılı Bölge Hafızlık Kız Kur’an Kursu’nu ziyaret eden Vali Aygöl buralarda incelemelerde bulunarak gençlerle görüştü. Daha sonra 4 Eylül Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Nejat Ferit Eczacıbaşı İlkokulu’nu ziyaret eden Vali Aygöl, beraberindeki Kaymakam Öztürk ve Başkan Bakkalcıoğlu ile birlikte okulda incelemelerde bulunarak okul müdürü ve öğretmenlerle görüştü. Bilecik Valisi Aygöl Bozüyük’te son olarak Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi’nde düzenlenen Gaziler Günü Programına katıldı.