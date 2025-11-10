Bilecik ve ilçelerinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anma etkinlikleri

Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 87’inci yıldönümünde Bilecik ve ilçelerinde saygıyla anıldı.

Bilecik’te 10 Kasım Atatürk’ü Anma Programı, Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen çelenk sunma töreni ile başladı. Bilecik Valiliği, Bilecik Garnizon Komutanlığı ve Bilecik Belediyesi başta olmak üzere siyasi parti ve STK’lar tarafından Atatürk Anıtı’na çelenkler sunuldu. Çelenk sunma töreninin ardından saatler 09.05’i gösterdiğinde siren sesleri eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu ardından İstiklal Marşımız okundu. Buradaki anma törenine Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tümgeneral Ali Özmen, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı siyasi parti ve STK temsilcileri ile öğrenciler katıldı.

Osmaneli’nde Atatürk anıldı

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde Atatürk, vefatının 87’inci yılında düzenlenen programlarla anıldı. Atatürk anıtı önündeki tören Osmaneli Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı Atatürk anıtına çelenk sunumu ile başladı. Saat 09.05’de ise ilçede hayat durdu. Törene katılanların yanı sıra çevredeki vatandaşlar da sirenlerin çalmasıyla araçlarından inip saygı duruşuna geçti. İstiklal Marşı okunup, 2 dakikalık saygı duruşu yapılırken, göndere çekilen bayraklar yarıya indirildi.

Şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere hediyeler verildi

Program Şehit Osman Er Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda devam etti. Misafirlere slayt gösterisi sunuldu. Atatürk’ün hayatının anlatıldığı programda, Şehit Osman Er Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından şiirler okundu çeşitli gösteriler sunuldu. 10 Kasım’la ilgili okullarda yapılan şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere hediyeler verilmesiyle program sona erdi. Osmaneli Hükümet Konağı önünde düzenlenen törene Kaymakam Abdüssamed Kılıç, Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Arıkan, İlçe Emniyet Müdürü Zafer Şenocak, Jandarma Komutanı Kıdemli Üsteğmen Yusuf Soy, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, askeri erkân, öğretmenler, öğrenciler katıldı.

Öğrenciler tarafından hazırlanan şiirler, oratoryolar ve slayt gösterileri büyük beğeni topladı

Pazaryeri İlçe Hükümet Konağı önündeki törende Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara ve Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Atatürk Anıtı’na çelenk sundu. Saat 09.05’te çalan sirenlerle birlikte tüm ilçe adeta tek yürek oldu. Sokaklarda, okullarda ve iş yerlerinde hayat iki dakikalığına durdu; vatandaşlar, büyük bir saygı ve hüzün içerisinde saygı duruşunda bulundu. Ardından hep bir ağızdan İstiklal Marşı okunarak, Atatürk’e bağlılık ve minnet duyguları bir kez daha dile getirildi.

Anma programı, Belediye Kültür Merkezi’nde devam etti. Öğrenciler tarafından hazırlanan şiirler, oratoryolar ve slayt gösterileriyle Atatürk’ün fikirleri, mücadelesi ve bıraktığı miras bir kez daha hatırlandı.

Bozüyük’te 9’u 5 geçe hayat durdu

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde de Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk sonsuzluğa uğurlanışının 87. yıl dönümünde düzenlenen törenler ile anıldı. Cumhuriyet Meydan’ında düzenlenen anma programı Ata’nın huzuruna çelenklerin sunulması ile başladı. Sırasıyla İlçe Kaymakamı Adem Öztürk, Garnizon Komutanı Mühimmat Binbaşı Caner Yılmaz ve Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı. Ardından saat 9’u 5 geçe tüm yurtta olduğu gibi Bozüyük’te de hayat durdu. İstiklal Marşının okunmasının ardından Cumhuriyet Meydan’ındaki törenler sona ererken protokol üyeleri ve vatandaşlar Arif Nihat Asya Ortaokulu tarafından düzenlenen programa katılmak üzere Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi’ne geldi.

Günün anlam ve önemini belirten konuşma Arif Nihat Asya Ortaokulu Okul Müdürü Ömer Obuş tarafından yapıldı. Okul Müdürü Obuş’un konuşmasının ardından video gösterisi sunuldu, şiirler okundu, okul korosunun gösterisi izlendi ve tiyatro gösterisi sahnelendi. Programın sonunda protokol üyeleri tarafından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.