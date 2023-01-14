Bilecik yeni bir rekora imza attı

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü, öğretmenlerin ‘Okul Temelli Mesleki Gelişim’ eğitimlerini yakın okullarda almaya başlamasıyla 3 ayda 88 eğitim vererek yeni bir rekora imza attı.

Milli Eğitim Bakanlığının bu yıl yaptığı değişiklikle artık öğretmenlerin uzak mekânlara gidip eğitim alması yerine okula özgü konuları seçerek, istedikleri öğretim görevlileri ile birlikte okulda kendi şartlarına uygun veya okula yakın mekânlarda eğitim almasını öngördü. Hizmet içi eğitimlere, aile veya çocuk gibi şartlardan dolayı katılma imkanı olmayan öğretmenler için yeni bir imkan sağlayan bu değişiklik için düğmeye basan Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü bu konuda yeni bir rekora imza attı ve son üç ayda 88 eğitim düzenleyerek, farklı okullara öğretim görevlisi gönderip bin 839 öğretmene hizmet verdi. Bu çalışma dâhilinde Milli Eğitim Bakanlığının hayata geçirmiş olduğu ‘Okul Temelli Mesleki Gelişim’ seminerleri de öğretmenleri memnun etti.

Konuyla ilgili fikirlerini ifade eden öğretmenler, “Talep ettiğimizde herhangi bir konuda uzman bir ismi okulumuza çağırabiliyoruz. Okul ortamında kendi evimizdeymişiz gibi istediğimiz uygulamalı eğitimler alıyoruz” şeklinde memnuniyetlerini belirtip hem Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğüne hem de Milli Eğitim Bakanlığına teşekkür ettiler.