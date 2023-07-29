Bilecik yine susuz kaldı

Bilecik’te Karasu içme hattında oluşan arıza nedeniyle bazı mahallelerde yine su kesintisi yaşandı.

Karasu İçme ve Kullanma Suyu İşletme Birliği sorumluluğunda yer alan hatta oluşan patlak sebebiyle kent merkezindeki bazı mahallelere geçtiğimiz günlerde 4 gün susuz kalmıştı. Arızanın onarılmasının ardından bir hafta geçmeden aynı hatta yeniden bir patlak oluştu. Bu nedenle Bilecik’te bazı mahallerde sular yeniden giderken, vatandaşlar bu duruma tepki gösterdi. Hava sıcaklıklarının ara ara 38 ile 41 derece arasında Bilecik’te bu kavurucu sıcaklarda susuz kalan halk yetkilerin bu hattı devamlı arızalar oluştuğu için yenilenmesini istediler.