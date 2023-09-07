Bilecik yoğun yağışı yenilenen altyapısı sayesinde kolay atlattı

Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, dün meydana gelen aşırı yağışlar sonrasında sahada incelemelerde bulundu.

Çalışanlardan altyapı çalışmalarının son durumu ve işleyişi hakkında bilgi alan Başkan V. Subaşı, esnaf ve mahalle sakinlerini de dinleyerek, yapılan çalışmalardan olumlu sonuç alınıp alınmadığını sordu.

Esnaf ve vatandaşların büyük bir mağduriyetle karşılaşmadığını gözlemlediklerini kaydeden Başkan V. Subaşı, "İlgili başkan yardımcılarımız, birim müdürlerimiz ve çalışanlarımızla birlikte yağış öncesi ve yağış esnasında sahada görev aldık. Başta kültür ve kongre merkezi ve çevresiyle Atakent Caddesinde olmak üzere daha önce taşkınların olduğu alanlarda incelemeler yaptık. Vatandaş ve esnaftan aldığımız bilgi yanı sıra kendi tespitlerimiz ile de herhangi büyük bir sorunun olmadığını gördük. Meydana gelen küçük sorunlara da ekiplerimiz hızlıca müdahale etti. Karşılaştığımız sorunlu alanları da not alarak, gerekli çalışmaları yapacağız’" ifadelerini kullandı.