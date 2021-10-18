1299 Bilecik Kulübü ilk haftada farklı kazandı

Bilecik 1. Amatör Lig’de 2021-2022 futbol sezonu başlarken, A grubunun ilk haftasında oynan 5 müsabakada 21 gol atıldı. 1299 Bilecik Kulübü ilk haftasında averajla liderliğe yükselirken, gruptaki tüm maçları deplasman ekipleri kazandı.

1299 Bilecik Kulübü ilk haftada farklı kazandı
banner3909
banner4336

Bilecik 1. Amatör Lig’de 2021-2022 futbol sezonu başlarken, A grubunun ilk haftasında oynan 5 müsabakada 21 gol atıldı. 1299 Bilecik Kulübü ilk haftasında averajla liderliğe yükselirken, gruptaki tüm maçları deplasman ekipleri kazandı.

Bilecik 1. Amatör Lig, A grubun ilk hafta müsabakasında 1299 Bilecik Kulübü, deplasmanda 1992 Yeniköyspor’u 5-0 yendi. Yeniköyspor’un sahası olmaması nedeniyle Bilecik Sentetik Sahasında oynanan müsabakanın 20’ıncı dakikasında Metin Şahin’in golüyle 1299 Bilecik Kulübü 1-0 öne geçti. Maçın 30’uncu dakikasında Serkan Özdemir golüyle durumu 2-0’a getirdi. Maçın 38’inci dakikasında Ahmetcan Aydın durumu 3-0’a getirirken, u gol aynı zamanda ilk yarının skoru oldu. Maçın ikinci yarısına da iyi başlayan 1299 Bilecik Kulübü, maçın 54’üncü dakikasında Barış İleli’nin golüyle durumu 4-0’a getirdi. Maçın 78’inci dakikasında Alperen Kulaksız maçın skorunu belirleyen 5’inci golü kaydetti. Müsabakayı1299 Bilecik Kulübü 5-0 kazanarak, ilk haftanın averajla lideri oldu. Gruptaki diğer müsabakalarda Kurtköyspor deplasmanda Güneşspor 2-0, Gölpazarı Belediyespor deplasmanda 4 Eylülspor’u 5-1, Pazaeyerispor deplasmanda Demirköyspor’u 2-1, Söğütspor deplasmanda Vezirhanspor’u 5-0 yendi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Havalar soğudu, kış çaylarına talep arttı
Havalar soğudu, kış çaylarına talep arttı
  1. EKONOMİ

banner4391

banner4324

banner3841