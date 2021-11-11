Bilecik’in Osmaneli ilçesine bağlı Balçıkhisar köyünde yapımına başlanan 130 kişi kapasiteli caminin temeli atıldı.

İlçe merkezine 11 kilometre uzaklıktaki Balçıkhisar köyündeki cami, tavanında, duvarlarında oluşan çökmelerden dolayı kullanıma uygun olmadığı yönünde çıkan raporun ardından yıkılmıştı. Ardından başlatılan çalışmayla köye yapılması planlanan 130 kişi kapasiteli caminin temeli atıldı. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan törenin açılış konuşması ve teşekkür konuşması yapan Balçıkhisar Köyü Cami Yaptırma ve Yaşatma Dernek Başkanı Fazlı Yavaş, "Dünya semasını andıran gök kubbesi hat sanatıyla göklere doğru uzayıp giden minaresi ile bir cami yapmak ve içinde huzurla ibadet en büyük bahtiyarlıktır. İşte bugün burada Müslümanlık tapusuna bir imza atmak için toplanmış bulunmaktayız. Eski camimizin tavanında, duvarlarında oluşan çökmelerden dolayı kullanıma uygun olmadığı yönünde çıkan raporun ardından yıkılan camimizin yerine yeni cami yapmak için çaba gösteren ve bizlere desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin ise, "Hepimizin destekleriyle inşallah yeni bir cami inşa edeceğiz. Caminin yapımında katkısı olan herkese teşekkür ederek “Allah hayırla başlamayı, hayırla tamamlamayı nasip eylesin” ifadelerine yer verdi.

"Camiler, gönüllerin buluştuğu, kalplerin tek yürek birlik ve beraberlik içinde attığı kutsal mekânlardır"

Osmaneli Kaymakam Yüksel Ünal, köye girerken yaşadığı üzüntüyü anlatarak, "Çünkü köye girerken cami minaresi göremedim. Ben 1 yıldır ilçede görev yapıyorum, sizler de benle beraber burada görev yapıyorsunuz. Bu cami için neden daha evvel temel atmadık diye düşünüyorum. Tabi ki bu bizim elimizde olan bir şey değil, bir türlü sebeplerden dolayı cami inşaatına başlayamadık. Bu proje olur mu olmaz mı derken bugüne geldik nasip bugüne imiş. Ama ben şunu bilir ve söylerim ki bir şey yapmaya başladığın zaman o başlanmış iş mutlaka bir gün biter. Camiler, gönüllerin buluştuğu, kalplerin tek yürek birlik ve beraberlik içinde attığı kutsal mekânlardır. Bu caminin yapımında emeği geçen hayırsever vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

"121 metre karelik 130 kişi kapasiteli camimizin iyiliklere, güzelliklere kapı aralamasını temenni ediyorum"

Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun ise, "Allah nasip ederse buraya bu camiyi el birlik ile hep birlikte yapacağız. Kaymakamımızın izah ettiği gibi başlanan iş yarım kalmaz hele hele Allah’ın evi ise başlamak işin yarısıdır. Allah’ın izniyle bu iş nasip işidir nasibi olan bu cami inşaatına katkı sunar, yıkılan bu cami kaç yıl önce yapılmıştır. Belki en az 80,90 yıl 90 yıl sonra ancak fırsat buldunuz bir daha buraya ne zaman cami yapılır, Allah bilir. Bakın bu camiyi buraya yeniden yapmayı Rabbim size nasip etti. Bugün temelini attığımız bu cami de inşallah önümüzdeki yılda Cuma namazımızı kılmak da nasip olsun. 121 metre karelik 130 kişi kapasiteli camimizin iyiliklere, güzelliklere kapı aralamasını temenni ediyorum. Camileri inşa ve ihya eden hayırseverlere, ömrünü din hizmetine adayan din görevlilerimize sevgi, saygı ve şükranlarımı sunarım” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun’un yapmış olduğu duanın ardından temel atmak için protokol üyeleri tarafından butona basılarak caminin ilk temelleri atıldı.

Balçıkhisar köy camisinin Temel atma programına Kaymakam Yüksel Ünal, Belediye Başkanı Münür Şahin, İl Müftüsü Ali Erhun, Jandarma Komutanı Üsteğmen Öcal Ersoy, il genel meclis üyeleri, siyasi parti başkanları köylüler ve vatandaşlar katıldı.