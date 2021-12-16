banner4556

1308 Osmaneli Belediye Spor güreşçisi 1. oldu

banner4336

1308 Osmaneli Belediye Spor güreşçisi Fatih Yusuf Kahraman, Ankara’da okullar arası güreş turnuvasında 1’inci oldu.

1308 Osmaneli Belediye Spor güreşçisi 1. oldu
banner3909

1308 Osmaneli Belediye Spor güreşçisi Fatih Yusuf Kahraman, Ankara’da okullar arası güreş turnuvasında 1’inci oldu.

banner4575

1308 Osmaneli Belediye Spor güreşçisi Fatih Yusuf Kahraman katıldığı gençler kategorisinde 86 kg kiloda mindere çıktı. Osmanelili güreşçi Kahraman finallere kadar gelerek Ankara da birinci olarak büyük bir başarıya imza attı. Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, başarılı sporcuyu tebrik ederek, “Değerli sporcumuzu ailesini ve hocamızı kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz” ifadesini kullandı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Trakya’daki AK Partili Belediye Başkanları buluştu
Trakya’daki AK Partili Belediye Başkanları buluştu
  1. TEKİRDAĞ

banner4558

banner3841

banner4391

banner4349