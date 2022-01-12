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2021-2022 Yılı İzleme ve Değerlendirme Toplantısı yapıldı

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Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş başkanlığında 2021-2022 Yılı İzleme ve Değerlendirme Toplantısı yapıldı. Toplantıda İl Müdürü Yoldaş, "Müdürlüğümüz olarak en alt birimden en üst birime kadar bir bütünüz” ifadeleriyle takım ruhunun önemine değindi.

2021-2022 Yılı İzleme ve Değerlendirme Toplantısı yapıldı
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Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş başkanlığında 2021-2022 Yılı İzleme ve Değerlendirme Toplantısı yapıldı. Toplantıda İl Müdürü Yoldaş, "Müdürlüğümüz olarak en alt birimden en üst birime kadar bir bütünüz” ifadeleriyle takım ruhunun önemine değindi.

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya il müdür yardımcıları ve şube müdürleri katılım sağladım. Toplantıda il müdürlünce yapılan çalışmalar değerlendirilerek, 2021 yılında yürütülen ve 2022 yılında kentte uygulamaya koyulacak projeler ile ilgili istişarelerde bulunuldu.

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Toplantı hakkında bir değerlendirmede bulunan İl Müdürü Yoldaş, "Müdürlüğümüz olarak en alt birimden en üst birime kadar bir bütünüz. Bilecikli üreticilerimize daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmek için çalışmalarımızı takım ruhu ile yapmak zorundayız” ifadelerine yer vererek 2022 yılı projelerin titizlikle takip edilmesini, planlanan projelerin hayata geçirilmesi için hemen çalışmalara başlanması talimatını verdi.

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