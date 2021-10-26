29 Ekim Cumhuriyet Bayramı satranç turnuvası sona erdi

Bilecik’in Bozüyük İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı satranç turnuvası sona erdi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı satranç turnuvası sona erdi
banner3909
banner4336

Bilecik’in Bozüyük İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı satranç turnuvası sona erdi.

Toplamda 46 öğrencinin mücadelesine sahne olan turnuva başarıyla tamamlandı. Turnuva sonunda kurum bahçesinde ödül töreni yapılarak ilk 3 dereceye giren öğrencilere madalyaları verildi. Turnuva sonunda küçükler grubunda ilk 3 dereceye giren isimler Aras Bulut Kahveci, Uras Yandım ve Çağatay Aralı’dan oluştu. Büyükler grubunda ise Kerem San, Rüzgar İçöz ve Evren Çimen ilk 3’e giren isimler arasında yer aldı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Amatör spora tam destek
Amatör spora tam destek
  1. SPOR

banner4391

banner4321

banner3841