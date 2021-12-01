banner4556

35 bin TL değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi

banner4336

Bilecik’in Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri son bir hafta içerisinde uyuşturucu tacirlerine büyük darbe vurdu. Gerçekleştirilen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken yaklaşık 35 bin TL değerindeki uyuşturucu maddeye el konuldu.

35 bin TL değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi
banner3909
banner4558

Bilecik’in Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri son bir hafta içerisinde uyuşturucu tacirlerine büyük darbe vurdu. Gerçekleştirilen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken yaklaşık 35 bin TL değerindeki uyuşturucu maddeye el konuldu.

Edinilen bilgiye göre, ekipler devriye görevi sırasında farklı gün ve zamanlarda şüphelendikleri iki aracı durdurdu. Araçlar ve şahısların üzerinde yapılan aramalarda araç teybi arkasında bulunan boşlukta piyasa değeri yaklaşık 35 bin TL olan 17.70 gram metamfetamin maddesi, 360.63 gram sentetik kannabinoid maddesi, 2 adet uyuşturucu madde kullanımına yarayan bong aparatı, iki adet tabanca, tabancalara ait 2 adet şarjör ve 13 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Bunun üzerine araçlar içerisinde bulunan D.A. (27), S.A.(38), M.B.(23) H.G. (38) ve T.H.K. (28) isimli şahıslar gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Başiskele’de fırtınadan devrilen ağaçlar kaldırıldı
Başiskele’de fırtınadan devrilen ağaçlar kaldırıldı
  1. KOCAELİ

banner4390

banner4349

banner3841