banner4556

4 Eylül Sosyal ve Kültürel Tesisi düğün salonu 2022’de hizmet verecek

banner4336

Bilecik Bozüyük Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan 4 Eylül Sosyal ve Kültürel Tesisi bünyesinde yer alan bin 200 metrekarelik düğün salonu 2022 yılında hizmet vermeye başlayacak.

4 Eylül Sosyal ve Kültürel Tesisi düğün salonu 2022’de hizmet verecek

Bilecik Bozüyük Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan 4 Eylül Sosyal ve Kültürel Tesisi bünyesinde yer alan bin 200 metrekarelik düğün salonu 2022 yılında hizmet vermeye başlayacak.

banner4575

İlçedeki en büyük düğün salonlarından biri olma özelliğini taşıyan 4 Eylül Sosyal ve Kültürel Tesisi Düğün Salonu piyasaya göre uygun ekonomik koşullarda hizmet verecek. Tesise ait 143 araçlık otopark alanı, mescit, mutfak, sanatçı ve hazırlık odası, muhteşem aydınlatması, modern ve estetik iç dekorasyonu ile yeni yıldan itibaren dünya evine girecek çiftlerin mutluluklarına şahitlik edecek.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
TR Düşünce Kulübü Başkanı Yakut güven tazeledi
TR Düşünce Kulübü Başkanı Yakut güven tazeledi
  1. BURSA

banner4558

banner3841

banner4390

banner4349