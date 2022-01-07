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42 enerji projesi için 16 ilde acele kamulaştırılma kararı

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Bilecik dâhil 16 ilde yapılacak toplam 42 enerji projesi için bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

42 enerji projesi için 16 ilde acele kamulaştırılma kararı
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Bilecik dâhil 16 ilde yapılacak toplam 42 enerji projesi için bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

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Bilecik, Adana, Ankara, Bartın, Denizli, Gaziantep, Hatay, İzmir, Manisa, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale, Kilis, Manisa, Mersin, Zonguldak’ta yapılacak toplam 42 enerji projesi için bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete’de yayımlandı. Söz konusu illerde enerji nakil hatlarının yapımı amacıyla güzergâhlara isabet eden taşınmazlarda elektrik dağıtım tesis yerlerinin mülkiyet şeklinde, hat emniyet sahalarının irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ) Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

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