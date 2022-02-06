5 bin kişi Kızak Şenliği’nde bir araya geldi

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde düzenlenen Kızak Şenliği’nde 5 bin kişi bir araya geldi. Bazı vatandaşlar soğuktan donan Küçükelmalı Gölet’inde kızak kayarken, sayı artınca jandarma güvenlik açısından izin vermedi.

Pazaryeri Belediyesi tarafından bu yıl birincisi gerçekleşen Kızak Şenliği’ne renkli görüntülere sahne olurken kızağını alan 7’den 70’e herkes Küçükelmalı Tabiat Parkı’nda buluştu. Bilecikliler başta olmak üzere İstanbul, Bursa, Eskişehir, Kütahya, Kocaeli, Sakarya, Balıkesir’den yaklaşık 5 bin kişi şenliğinin yapılacağı Küçükelmalı Tabiat Parkı’nı saatler önce doldurdu. Araç konvoyu Kınık Köyü’ne kadar ulaştı. Kızak parkurunda başta çocuklar olmak üzere eğlenceli vakit geçirdi. Kurulan stantlalar da ise yöresel ürünler tanıtıldı.

“İnşallah önümüzdeki yıllarda daha detaylı ve daha güzel bir şekilde hazırlanarak devam ettirmeyi hedefliyoruz”

Festival hakkında bilgi veren Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, “Pazaryeri ilçemizde bu yıl ilk defa düzenlediğimiz kış şenliğimize katılım çok güzel oldu. Bu kadar tahmin etmiyorduk. İnşallah önümüzdeki yıllarda daha detaylı ve daha güzel bir şekilde hazırlanarak devam ettirmeyi hedefliyoruz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah zaman zaman böyle kalabalık ortamlarda yapabileceğimiz etkinliklerimiz devam ettireceğiz. Katılım ve desteklerinizden dolayı herkese bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.