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6 Mart itibariyle av yasağı başlayacak

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Doğa Koruma ve Milli Parklar Bilecik Şube Müdürlüğü, 6 Mart 2022 günü itibariyle av sezonunun sona ereceğini açıklayarak vatandaşlar duyarlı olmaya davet edildi.

6 Mart itibariyle av yasağı başlayacak
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Doğa Koruma ve Milli Parklar Bilecik Şube Müdürlüğü, 6 Mart 2022 günü itibariyle av sezonunun sona ereceğini açıklayarak vatandaşlar duyarlı olmaya davet edildi.

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne bağlı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, av sezonunun yakında sona ereceği açıklandı. Yapılan açıklamada, 6 Mart 2022 tarihi itibariyle, av ve yaban hayvanlarının üreme dönemi başladığından ötürü mart, nisan, mayıs, haziran, temmuz ve ağustos aylarının ortasına kadar ülke genelinde avcılık faaliyetlerinin yasaklandı belirtilerek, "Yaban hayvanlarının eş tutma, üreme, yavru büyütme ve erginleşme dönemlerine girdiği bu zaman içerisinde, hayvanların yaşam ortamlarında daha hassas hareket edilmesi, yaban hayvanlarının rahatsız edilmemesi, yaban hayvanlarının yavru ve yumurtalarının toplanmaması, görüldüğü ortamda olduğu gibi bırakılması, tabi dengenin korunması açısından önem arz etmektedir. Bu sebeple tüm vatandaşlarımızın bu dönem içerisinde duyarlı olmasını istiyoruz” denildi.

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