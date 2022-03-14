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AFAD ekipleri lise öğrencilerini bilgilendirdi

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Afet ve Acil Durum (AFAD) Bilecik İl Müdürlüğü ekipleri Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine afet, farkındalıklarının artırılmasına yönelik teorik ve uygulamalı eğitimler verdi.

AFAD ekipleri lise öğrencilerini bilgilendirdi
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Afet ve Acil Durum (AFAD) Bilecik İl Müdürlüğü ekipleri Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine afet, farkındalıklarının artırılmasına yönelik teorik ve uygulamalı eğitimler verdi.

2021 yılı afetlere yönelik bilinç geliştirme yılı olarak bitmesinin ardından 2022 yılı ’Tatbikat Yılı’ olarak ilan edilmişti. Bu kapsamda bilgilendirmelerine devam eden AFAD Bilecik İl Müdürlüğü ekipleri, Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde geleceğin teminatı olan gençlere afetlerde ve acil durumlarda kullanılan arama kurtarma ekipmanlarının tanıtımını yaptı. Çalışma prensipleri teorik ve uygulamalı olarak gösteren AFAD ekipleri afet, farkındalıklarının artırılmasına yönelik broşür dağıtımı yaptı.

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Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yanında...
  1. ASAYİŞ

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