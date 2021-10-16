’Afet Eğitim Yılı’ bilgilendirmeleri devam ediyor

Bilecik’te ’Afet Eğitim Yılı’ kapsamında bilgilendirme faaliyetleri devam ediyor.

’Afet Eğitim Yılı’ bilgilendirmeleri devam ediyor
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Bilecik’te ’Afet Eğitim Yılı’ kapsamında bilgilendirme faaliyetleri devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından 2021 yılı ’Türkiye Afet Eğitim Yılı’ olarak ilan edilerek, Türkiye genelinde ’Afet Eğitim Seferberliği’ başlatıldı. Bu kapsamda Bilecik İl Afet ve Acil Durum Müdürü (AFAD) Mehmet Hayri Demirel, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Emin Türker’i ziyaret ederek, eğitim faaliyetleri hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Ziyaret sonunda İl Müdürü Demirel, İl Müdürü Türker’e AFAD deprem çantası hediye etti.

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