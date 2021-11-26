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Afete hazırlık planları ve alınacak tedbirler görüşüldü

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Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya’nın, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünü (AFAD) ziyaretinde afete hazırlık planları ve alınacak tedbirler görüşüldü.

Afete hazırlık planları ve alınacak tedbirler görüşüldü
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Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya’nın, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünü (AFAD) ziyaretinde afete hazırlık planları ve alınacak tedbirler görüşüldü.

AFAD İl Müdürü Mehmet Hayri Demirel tarafından karşılanan Vali Kızılkaya, kurum çalışmaları, afete hazırlık planları ve afete karşı alınacak tedbirler hakkında bilgi aldı. AFAD ekiplerinin her zaman hazır bulunmasının, afet zararlarını azaltmak için uzman ve eğitimli kadrosu ile afet öncesi ve sonrası gerekli önlemlerin alınmasının, verimliliğin arttırılmasının ve gelişen teknolojilerden geri kalınmamasının önemli olduğunu vurgulayan Vali Kızılkaya kurum içerisindeki hizmet birimlerini gezerek AFAD İl Müdürü Mehmet Hayri Demirel’e ve personellere çalışmalarında başarılar diledi.

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