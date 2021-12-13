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Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

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Bilecik’te çıktığı ağaçta mahsur kalan kedi itfaiyenin merdiveni ile kurtarıldı. Kediyi kurtaran itfaiye eri merdivenin aşağı ininceye kadar hayanı sevdi.

Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
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Bilecik’te çıktığı ağaçta mahsur kalan kedi itfaiyenin merdiveni ile kurtarıldı. Kediyi kurtaran itfaiye eri merdivenin aşağı ininceye kadar hayanı sevdi.

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Bilecik merkez Beşiktaş mahallesi Okullar mevkiinde bir ağaçta mahsur kalan kediyi görenler durumu hemen 112’ye haber verdi. Ekipleri olay yerine Bilecik Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri yönlendirdi. Yaklaşık 20 metre yükseklikteki ağaçta kedinin yerini tespit eden itfaiye eri, hemen o bölgeye aracın merdivenin yardımıyla çıktı. Kediyi ağaçtan kurtaran itfaiye eri Osman Bulut, merdivenin aşağı ininceye kadar hayanı sevdi. Kedi daha sonra salınırken, mahalle sakinleri ekiplere teşekkür etti.

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