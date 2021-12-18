AK Parti Bilecik İl Yönetim Kurulu toplantısı geçekleştirildi

AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı İl Koordinatörü Necati Karagöz, AK Parti Bilecik İl Yönetim Kurulu toplantısında, yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

AK Parti Bilecik İl Yönetim Kurulu toplantısı, İl Başkanı Serkan Yıldırım başkanlığında gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen toplantıya AK Parti İl Koordinatörü Necati Karagöz, İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammet Karadayı, İl Kadın Kolları Başkanı Mutlu Selen Haşit, ve parti yönetim kurulu üyeleri eksiksiz katıldı.

AK Parti il binasında gerçekleştirilen toplantıda Başkan Yıldırım,"Hep birlikte, ülkemizin kazanımlarına sahip çıkarak gençlerimizin, kadın, erkek herkesin yüreğine AK Parti sevdasını ilmek ilmek nakşederek, gece gündüz demeden, yorulmadan gönüller kazanarak çalışmaya devam edeceğiz. AK Partinin başarısının arkasında milletine olan güvenin ve Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lidere sahip olması yatmaktadır” ifadelerine yer verdi.