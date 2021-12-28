Sadece seçimde değil, her fırsatta sahada yoğun bir mesai harcayan AK Parti heyeti, esnaf ziyaretlerine yoğunluk verdi.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, AK Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanı Nail Öztürk ve partililer kentte hizmet veren esnafı ziyaret ederek, sorunlarını dinledi. Yapılan ziyaretler sonrası kısa bir değerlendirme yapan İl Başkanı Yıldırım, "Halkın arasında, halkla birlikte hem Türkiye’nin emin adımlarla 2023 hedeflerine ilerlemesini amaçlıyor, hem de halkın taleplerini kendilerinden dinliyoruz. Esnafımızın göstermiş olduğu yakın ilgi ve teveccüh bizlere enerji veriyor. Bizler de AK partinin temsilcileri olarak halkımızın ve özellikle esnafımızın teveccühüne layık olmaya gayret gösteriyoruz" dedi.